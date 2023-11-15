15 ноября, 02:01
Военная операция на Украине

Расчеты гаубиц Д-30 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Противник покинул занимаемый район, добавили в Минобороны России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации на краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, уничтожив опорный пункт ВСУ. Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район", - сказали в российском военном ведомстве.

Как добавили в Минобороны, корректировка огневого поражения осуществлялась при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы ЦВО отмечают высокую эффективность гаубицы Д-30 за счет высокой точности, скорострельности, возможности кругового обстрела и характерного звука при попадании.

Д-30 (2А18) - буксируемая гаубица калибра 122 мм. Предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или в укрытиях, командно-наблюдательных пунктов, огневых средств, вооружения и военной техники. Масса орудия - 3,2 тонны, максимальная дальность стрельбы - 15,3 км, скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту, масса снаряда - 21,8 кг, боекомплект - 80 выстрелов. Расчет - шесть человек. Тягач может транспортировать гаубицу по шоссе на скорости до 80 км/ч. 

Теги:
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