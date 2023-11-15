Рогов сообщил о взятии силами РФ опорных пунктов ВСУ у Пятихаток

Председатель движения "Мы вместе с Россией" ранее рассказал, что российские силы за сутки продвинулись в районе Пятихаток на расстояние 500-600 м от занимаемых позиций

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения заняли два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На васильевском направлении сегодня [силы РФ] зашли глубже в населенный пункт Пятихатки, наши наступают. Здесь же, в районе Пятихаток, взяли два опорных пункта противника", - сказал он.

14 ноября Рогов сообщил ТАСС, что российские силы за сутки продвинулись в районе Пятихаток на расстояние 500-600 м от ранее занимаемых позиций.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.