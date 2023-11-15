15 ноября, 11:04
Военная операция на Украине

Собянин: в Москве досрочно выполнили задание Минобороны на 2023 год по контрактникам

В армию записались свыше 22 тыс. человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Задание на 2023 год по контрактникам в Москве выполнили досрочно, в армию записались более 22 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

"Москва досрочно закончила контрактацию по заданию министерства обороны. Больше 22 тыс. ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много", - сказал Собянин.

Он поблагодарил присутствующих в пункте отбора за то, что они решили пойти в армию. "Ситуация такая, что это не просто служба, а участие в зоне специальной военной операции. Военная техника и технологии, конечно, важны, но без людей ничто из этого не работает. Поэтому армия на ваших плечах, возвращайтесь с победой", - добавил мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года на улице Яблочкова. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье - с 09:00 до 16:00. Запись в пункт отбора также открыта онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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