15 ноября, 11:42,
обновлено 15 ноября, 11:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 220 военных на донецком направлении

В ведомстве уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские самоходные артиллерийские установки Caezar и Krab, две гаубицы "Мста-Б", а также пушка МТ-12

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на донецком направлении составили до 220 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, танк, 7 автомобилей", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходные артиллерийские установки Caezar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", а также пушка МТ-12. 

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