15 ноября, 11:44,
обновлено 15 ноября, 11:52
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении трех бригад ВСУ в районах Угледара, Ровнополя и Червоного

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 140 военных

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара, Ровнополя и Червоного, противник потерял до 140 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. "Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12", - заключили в военном ведомстве. 

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