В Сирии террористы готовят провокации в провинции Идлиб

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, военные предпримут необходимые упреждающие меры

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Террористы в Сирии готовят провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в провинции Идлиб. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, незаконные вооруженные формирования осуществляют подготовку вооруженных провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в южной части идлибской зоны деэскалации. В провинции Идлиб боевиками подготовлена крупная партия средств огневого поражения кустарного производства, а также реактивных и артиллерийских снарядов, - сказал он. - В целях недопущения обстрелов боевиками объектов гражданской инфраструктуры, пунктов дислокации сирийских и российских военнослужащих командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры".

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ) в провинциях Алеппо (два обстрела) и Латакия (три обстрела).

Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой истребителей Rafale. "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить.