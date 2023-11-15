15 ноября, 19:00,
обновлено 15 ноября, 19:04

В Сирии террористы готовят провокации в провинции Идлиб

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, военные предпримут необходимые упреждающие меры

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Террористы в Сирии готовят провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в провинции Идлиб. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, незаконные вооруженные формирования осуществляют подготовку вооруженных провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в южной части идлибской зоны деэскалации. В провинции Идлиб боевиками подготовлена крупная партия средств огневого поражения кустарного производства, а также реактивных и артиллерийских снарядов, - сказал он. - В целях недопущения обстрелов боевиками объектов гражданской инфраструктуры, пунктов дислокации сирийских и российских военнослужащих командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры".

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ) в провинциях Алеппо (два обстрела) и Латакия (три обстрела).

Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой истребителей Rafale. "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить. 

Теги:
СирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация