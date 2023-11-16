В России разрабатывают ударный беспилотник из вторсырья для 3D-печати на фронте

Ведется сборка аппарата самолетного типа с дальностью полета до 30 км, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Спектр" ведет разработку ударного беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который планируется печатать на 3D-принтере из вторсырья непосредственно в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

"В настоящее время ведется сборка аппарата самолетного типа с дальностью полета до 30 км. В декабре планируется проведение летных испытаний прототипа. Мы создаем планер под 3D-печать: привозите на фронт промышленный принтер размерами 1 метр на 1 метр, который умещается в любую легковую машину, и печатаете эти самолеты", - сказал Братеньков.

По его словам, было принято решение снизить стоимость технологии путем использования для 3D-печати вторсырья. "Наш аппарат можно будет печатать из пластика в гранулах, а также обломков пластика всего подряд, иными словами, вторсырья. Засыпали в дробилку, перемололи, напечатали, полетели: что-то вроде безотходного производства", - пояснил специалист.

Полезная нагрузка беспилотника составит 10 кг. Исполнительный директор КБ "Спектр" подчеркнул, что новый аппарат будет практически полностью состоять из компонентов отечественного производства. В том числе для беспилотника планируется использовать полетный контроллер отечественной сборки. "Часть компонентов для этого полетного контроллера закуплены в Китае, но основной процессор российского производства. Пропеллеры, винты и все прочее, включая электродвигатель, будет отечественным. Соответственно, мы максимально локализуем производство всех компонентов для БПЛА в России", - добавил Братеньков.

Специалист отметил, что новый беспилотник будет отличаться от аналогов низкой стоимостью. "Беспилотников-разведчиков дешевле 1,5 млн рублей весьма мало. Да, есть волонтерские проекты, но их немного. Я слышал только об аппарате "Привет-82", который пошел в серию. Имеющиеся в России аппараты самолетного типа безумно дорогие - от 4 до 12 млн рублей, и все они летают в автоматическом режиме, а полетное задание на больших дистанциях сразу сделать не совсем получается, ситуация может меняться в течение полета. Необходимо, чтобы борт управлялся постоянно", - рассказал исполнительный директор КБ "Спектр".

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО.