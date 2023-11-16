Расчет миномета "Василек" уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Также был ликвидирован личный состав противника, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Расчет возимого миномета "Василек" Центрального военного округа уничтожил опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета возимого 82-мм миномета 2Б9 "Василек" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Получив данные о цели, расчет орудия, прибыв на огневую позицию, выполнил один пристрелочный выстрел. После получения данных корректировки огня внесли необходимые поправки для точного нанесения удара по противнику. Используя залп осколочных боеприпасов, минометчики нанесли поражение опорному пункту противника", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, 2Б9 "Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 мм, выпускающий снаряды на дальность до 5 км.