Новороссийские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Вербового

В Минобороны сообщили, что было ликвидировано "большое количество личного состава" противника

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бронегруппа новороссийских десантников подавила опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. <...> Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для уничтожения опорного пункта была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М. Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на технике в указанный район. После боевой работы уцелевшие украинские военнослужащие бежали, бросив свое оружие и снаряжение. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.