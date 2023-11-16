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Международная выставка Dubai Airshow

Беспилотники в аэропортах РФ будут "ловить" с помощью искусственного интеллекта

Советник заместителя гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Виталий Репин уточнил, что соответствующий софт позволяет отличить дрон от птицы

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных типов и птиц в российских аэропортах будут обнаруживать, идентифицировать и при необходимости нейтрализовывать с помощью технологий искусственного интеллекта. Такими возможностями обладает разработанный НПО "Алмаз" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") радиолокационно-оптический комплекс ROSC-1, рассказал ТАСС советник заместителя гендиректора концерна Виталий Репин на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"У концерна сейчас это направление [защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА] развивается очень мощно. ПАО "НПО "Алмаз" разработало радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности критически важных объектов ROSC-1, основанный на базе применяемого в метеорологии локатора", - рассказал он. "Софт, разработанный ПАО "НПО "Алмаз", позволяет отличить беспилотник от птицы. Локатор посылает сигнал, который, отражаясь от поверхности объекта, возвращается и затем обрабатывается. Мы видим, что есть некий объект, видим манеру его поведения - время полета, высоту полета, скорость, отклонение, вектор и т.д. Дальше идет анализ этой информации, ее математический обсчет. Можно сказать, что это искусственный интеллект", - пояснил принцип работы Репин. Он уточнил, что разработаны библиотеки данных, позволяющие сравнить информацию от локатора и четко идентифицировать объект, понять, что это, вплоть до определения модели дрона.

Результаты испытаний

"Различные БПЛА, метеообразования и птицы имеют очень похожие размеры, но манера поведения в воздухе у них разная. Поэтому существует ряд параметров, позволяющих точно различить эти объекты", - сказал Репин, отметив, что в ходе государственных испытаний в аэропорту Самары система ROSC-1 в этом плане показала высокие результаты. "На испытаниях мы обнаруживали места гнездовий птиц, направления полетов их стай. Более того, в то время, когда летели птицы, мы запустили дрон. Система четко идентифицировала все объекты. На экране можно отсеять и показать, допустим, только птиц или только дроны. Мы видели, что это происходит со стопроцентной вероятностью. Моментально была определена техническими средствами даже модель этого дрона", - сказал представитель концерна.

Он добавил, что в системе ROSC-1 осуществляется защищенная от последующего изменения запись всей полученной информации (документирование), а эта информация в свою очередь может пригодиться при разборе каких-либо возникающих инцидентов.

В существующем варианте система ROSC-1 может нейтрализовать обнаруженный БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. "Есть возможность перехватить канал управления БПЛА и связи и посадить этот беспилотник в заданной точке местности. Если канал управления отсутствует и дрон продолжает лететь по заданной раньше программе, то есть возможность вывести из строя всю его электронику", - сообщил собеседник агентства.

Говоря об обеспечении безопасности аэропортовой инфраструктуры, Репин упомянул и о разрабатываемой концерном новой системе перехвата беспилотников. "Сейчас для дополнения системы ROSC-1 разрабатывается дрон-перехватчик, который, получая команду, подлетает к БПЛА и стреляет в него сеткой либо производит таран", - рассказал он. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
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