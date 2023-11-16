МО РФ: Россия настроена на расширение многопрофильного диалога в рамках АСЕАН

Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что за более чем десятилетний период существования "СМОА плюс" доказало высокую востребованность в реагировании на ключевые для Азиатско-Тихоокеанского региона вызовы и угрозы

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия настроена на расширение многопрофильного диалога в рамках АСЕАН и развитие сотрудничества в ключевых региональных форматах. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

"Рассматриваем страны Ассоциации в качестве наших надежных партнеров в решении актуальных вопросов региональной и глобальной безопасности. Выражаем настрой на дальнейшее расширение многопрофильного диалога и развитие сотрудничества в ведущих региональных форматах, включая "СМОА плюс", - сказал Фомин.

Он отметил, что "за более чем десятилетний период своего существования "СМОА плюс" доказало высокую востребованность в реагировании на ключевые для Азиатско-Тихоокеанского региона вызовы и угрозы". Среди них Фомин назвал международный терроризм, природные катаклизмы, эпидемии, "взрывоопасные предметы, которыми усыпаны территории многих стран региона".

"Эффективность работы "СМОА плюс" всегда достигалась соблюдением базовых для объединения принципов: равноправия, консенсуса и уважения интересов всех его участников при поддержке центральной и объединяющей роли АСЕАН. Считаем, что в этом успех и долголетие данного механизма", - подчеркнул замглавы российского военного ведомства.

Он напомнил, что в 2023 году "отмечается пятилетний юбилей стратегического партнерства России и АСЕАН, отношениям с которой в общей сложности уже более 30 лет".

Фомин также поблагодарил Министерство обороны Республики Индонезии "за возможность принять участие в совещании министров обороны государств - членов АСЕАН и партнеров по диалогу, а также - за традиционное индонезийское гостеприимство, высокий уровень организации и содержательную программу сегодняшнего мероприятия".