16 ноября, 06:56

МО РФ: Россия настроена на расширение многопрофильного диалога в рамках АСЕАН

Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что за более чем десятилетний период существования "СМОА плюс" доказало высокую востребованность в реагировании на ключевые для Азиатско-Тихоокеанского региона вызовы и угрозы

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия настроена на расширение многопрофильного диалога в рамках АСЕАН и развитие сотрудничества в ключевых региональных форматах. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

"Рассматриваем страны Ассоциации в качестве наших надежных партнеров в решении актуальных вопросов региональной и глобальной безопасности. Выражаем настрой на дальнейшее расширение многопрофильного диалога и развитие сотрудничества в ведущих региональных форматах, включая "СМОА плюс", - сказал Фомин.

Он отметил, что "за более чем десятилетний период своего существования "СМОА плюс" доказало высокую востребованность в реагировании на ключевые для Азиатско-Тихоокеанского региона вызовы и угрозы". Среди них Фомин назвал международный терроризм, природные катаклизмы, эпидемии, "взрывоопасные предметы, которыми усыпаны территории многих стран региона".

"Эффективность работы "СМОА плюс" всегда достигалась соблюдением базовых для объединения принципов: равноправия, консенсуса и уважения интересов всех его участников при поддержке центральной и объединяющей роли АСЕАН. Считаем, что в этом успех и долголетие данного механизма", - подчеркнул замглавы российского военного ведомства.

Он напомнил, что в 2023 году "отмечается пятилетний юбилей стратегического партнерства России и АСЕАН, отношениям с которой в общей сложности уже более 30 лет".

Фомин также поблагодарил Министерство обороны Республики Индонезии "за возможность принять участие в совещании министров обороны государств - членов АСЕАН и партнеров по диалогу, а также - за традиционное индонезийское гостеприимство, высокий уровень организации и содержательную программу сегодняшнего мероприятия". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация