МО РФ поддержит рациональные инициативы партнеров по диалогу "СМОА плюс"

Замминистра обороны РФ Александр Фомин отметил, что все эти годы военное ведомство активно участвовало в работе "СМОА плюс" и продолжает вносить вклад в укрепление общей безопасности

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Российское военное ведомство готово поддерживать все рациональные инициативы партнеров по формату "СМОА плюс", заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Все эти годы Минобороны России активно участвовало в работе "СМОА плюс" и сейчас продолжает вносить вклад в укрепление нашей общей безопасности, поддерживать рациональные инициативы других партнеров во всех направлениях военного сотрудничества", - сказал Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

Он напомнил, что при российском участии в 2016 году был создан Центр военной медицины АСЕАН в Бангкоке, "который обеспечил оперативное взаимодействие военных медиков в период пандемии COVID-19". "Считаем, что потенциал данного центра еще далеко не исчерпан: в будущем он позволит своевременно реагировать на эпидемии инфекционных заболеваний, противодействовать биотерроризму и оказывать помощь населению государств АТР при чрезвычайных ситуациях", - убежден Фомин.

По его словам, Минобороны России большое внимание традиционно уделяет вопросам разминирования. Так, с 2018 по 2023 годы российские и лаосские саперы разминировали более 160 гектаров в стране, обезвредив свыше 2 300 взрывоопасных предметов. Фомин заявил о готовности и дальше развивать партнерство с Лаосом в качестве сопредседателя экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию в 2024-2027 годах.

Также Минобороны России внесло значительный вклад в сотрудничество на антитеррористическом треке, отметил заместитель министра. В частности, в сентябре 2023 года в сопредседательстве с Мьянмой на Дальнем Востоке России прошло международное антитеррористическое учение с участием воинских контингентов 12 стран "СМОА плюс". В нем были задействованы около 700 военнослужащих.

"Убеждены, что результаты взаимодействия в области борьбы с терроризмом и практический опыт, полученный воинскими контингентами в ходе совместной отработки сценариев учения, будут полезны и востребованы среди стран-участниц", - сказал замминистра обороны РФ.