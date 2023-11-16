МО РФ: попытки создать в АТР военные блоки разрушают систему безопасности в регионе

По словам замглавы ведомства Александра Фомина, QUAD, AUKUS, азиатско-тихоокеанская "четверка" и другие блоковые механизмы привнесут в АТР "новые вызовы и угрозы, с которыми сегодня столкнулась Европа"

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 16 ноября. /ТАСС/. Попытки некоторых стран сформировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военные блоки разрушают сложившуюся здесь эффективную систему безопасности, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"К сожалению, несмотря на усилия государств (участников - прим. ТАСС) АСЕАН, констатируем резкий рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его главной причиной считаем линию западных государств на раскачивание региональной стабильности", - отметил он. "Существующая в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектура безопасности доказала свою эффективность. Попытки сформировать здесь военные блоки по аналогии с НАТО разрушают эту систему", - указал замглавы Минобороны России на 10-м заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте.

По его словам, создаваемые новые блоки, такие, как QUAD, AUKUS, азиатско-тихоокеанская "четверка" и другие блоковые механизмы, привнесут в АТР "новые вызовы и угрозы, с которыми сегодня столкнулась Европа".

"Вовлечение в деятельность этих структур лишь "отдельно избранных" стран (участников - прим. ТАСС) АСЕАН наносит ощутимый урон единству "десятки", снижает ее возможности по обеспечению мира и стабильности. Выступая на словах за укрепление центральной роли ассоциации, на практике страны Запада лицемерно стремятся разрушить асеаноцентричные объединения", - указал Фомин.

При этом он подчеркнул, что взаимодействие в рамках AUKUS позволяет его участникам не только модернизировать вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения оружия массового поражения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.