16 ноября, 07:24,
обновлено 16 ноября, 07:31
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что СВО будет продолжаться до полного достижения целей

Замглавы ведомства Александр Фомин указал, что страны Запада "открыто декларируют цель нанесения России "стратегического поражения" и покрывают ради этого любые военные преступления Киева, используя инструменты антироссийской пропаганды и русофобии"

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до полного достижения ее целей, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Он указал, что страны Запада "открыто декларируют цель нанесения России "стратегического поражения" и покрывают ради этого любые военные преступления Киева, используя инструменты антироссийской пропаганды и русофобии".

В этой связи Фомин заверил участников заседания, что "специальная военная операция будет продолжена до полного достижения поставленных целей". "Вновь поднимающий свою голову нацизм в Европе и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены", - констатировал заместитель министра обороны РФ.

Он указал, что именно на США и их европейских и азиатских сателлитах, лежит ответственность за разжигание и эскалацию этого конфликта. "Он стал прямым следствием усилившейся после государственного переворота на Украине целенаправленной работы США и стран Запада по ее превращению в антироссийский плацдарм", - сказал Фомин. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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