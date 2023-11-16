16 ноября, 07:37

Минобороны РФ заявило о готовности содействовать нейтрализации угроз в АТР

Замминистра обороны Александр Фомин отметил, что количество угроз безопасности в АТР неуклонно растет

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 16 ноября. /ТАСС/. Россия готова содействовать нейтрализации угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

"Хотел бы отметить, что количество угроз безопасности в АТР и мире, к сожалению, неуклонно растет. Для их купирования требуется скоординированное военное сотрудничество. Россия готова способствовать дальнейшему укреплению потенциала "СМОА плюс" для противодействия этим вызовам", - сказал замглавы военного ведомства.

Он выразил признательность всем странам-участницам за существенный вклад в разработку совместного заявления, принимаемого по итогам сегодняшнего совещания, отметив, что Министерство обороны РФ поддерживает его текст.

Фомин поблагодарил Индонезию за конструктивное председательство в "СМОА плюс" и пожелал успехов принимающему эстафету Лаосу. "Рассчитываем на продолжение продуктивного сотрудничества", - подытожил заместитель министра обороны РФ, завершая свое выступление. 

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Россия
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