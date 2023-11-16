16 ноября, 07:59

Главкомат ВМФ предложил утилизовать аварийную АПЛ "Нерпа"

В апреле 2020 года на борту субмарины произошел взрыв баллона воздуха высокого давления, в результате чего повреждения получили оба ее корпуса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главный штаб ВМФ России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) "Нерпа" проекта 971У "Щука-Б", которая, будучи в лизинге в составе ВМС Индии, носила имя "Чакра-2". Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

"Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию "Нерпы", находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать", - сказал собеседник агентства.

В начале лета 2021 года "Чакра-2" в сопровождении кораблей Тихоокеанского флота совершила переход в надводном положении из Индии во Владивосток.

По имеющимся данным, до этого в апреле 2020 года на борту субмарины произошел взрыв баллона воздуха высокого давления, в результате чего повреждения получили оба ее корпуса. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование. После чего субмарина досрочно была возвращена из аренды. Собеседник агентства отметил, что после ЧП индийские специалисты выполнили ремонт обоих корпусов АПЛ, по завершении которого она вернулась в Россию.

АПЛ "Нерпа" была передана в лизинг ВМС Индии в апреле 2012 года сроком на 10 лет. Стоимость контракта составила около $2 млрд. 

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