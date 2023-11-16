Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты

К пилотированию и навигации наряду с опытными экипажами привлекался молодой летный состав из числа выпускников летных и штурманских училищ 2022 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации выполнили плановые полеты. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"В Амурской области в авиационном полку дальневосточного авиационного соединения дальней авиации состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что по мере выполнения полетных заданий членами экипажей была отработана техника пилотирования в светлое и темное время суток. Кроме того, инженерно-техническим составом отработаны элементы подготовки авиационной техники к полетам в условиях, характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха.

В министерстве отметили, что для выполнения летной смены, наряду с опытными экипажами, к пилотированию и навигации привлекался молодой летный состав из числа выпускников летных и штурманских училищ 2022 года.