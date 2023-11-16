"Адмирал Григорович" после ремонта вернулся в состав Средиземноморской эскадры

Фрегат проходил плановый ремонт на одном из предприятий на Балтике

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" проекта 11356 после планового ремонта на одном из предприятий на Балтике вернулся в состав Постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Фрегат выполнил переход с Балтики в Средиземное море и в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России приступил к решению задач по предназначению", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В мае сообщалось, что "Адмирал Григорович" после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней проходил подготовку к постановке в плановый ремонт.

"Адмирал Григорович" - первый из трех фрегатов проекта 11356, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Черноморского флота.