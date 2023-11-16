МО РФ заявило об отражении за сутки 14 атак ВСУ на донецком направлении

В ведомстве сообщили об поражении самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, трех артиллерийских систем М777 производства США, а также противотанковой пушки МТ-12 "Рапира"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 3 автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, три артиллерийские системы М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".