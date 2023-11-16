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обновлено 16 ноября, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении атаки бригады "Азов" на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, противник потерял до 175 военнослужащих

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили атаку штурмовой группы бригады "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) в районе Червоной Дибровы на краснолиманском направлении. Противник потерял до 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Торского Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отмечается, что общие потери ВСУ составили "до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 пикапа, а также 2 артиллерийские системы М777 производства США". 

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