16 ноября, 11:11,
обновлено 16 ноября, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 110 военных

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, общие потери противника за сутки составили до 110 военных, сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили там. 

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