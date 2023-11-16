МО РФ заявило о поражении двух бригад ВСУ в районах Угледара и Константиновки

По данным военного ведомства, ВСУ за сутки на южнодонецком направлении потеряли до 70 военных, САУ Crab и гаубицу FH-70

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара и Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), за сутки на южнодонецком направлении противник потерял до 70 военных, САУ Crab и гаубицу FH-70. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа. "Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица FH-70 производства Великобритании", - заключили в военном ведомстве.