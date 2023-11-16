МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 100 военнослужащих на запорожском направлении

По данный военного ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении за сутки составили до 100 военнослужащих, 2 танка и орудие "Гиацинт-Б". Российские военные на этом направлении нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, а также орудие "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении.