МО РФ заявило, что потери ВСУ на херсонском направлении составили до 70 военных

По данным военного ведомства, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки составили до 70 военных, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70 военнослужащих, 2 автомобиля", - отметили в военном ведомстве.

По данным министерства, "в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б".