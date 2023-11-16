16 ноября, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что потери ВСУ на херсонском направлении составили до 70 военных

По данным военного ведомства, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки составили до 70 военных, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70 военнослужащих, 2 автомобиля", - отметили в военном ведомстве.

По данным министерства, "в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". 

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