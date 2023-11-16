16 ноября, 19:01,
обновлено 16 ноября, 19:07

В МО РФ сообщили о готовящихся боевиками диверсиях на юге Сирии

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Российское командование и сирийские войска примут меры по недопущению вооруженных провокаций

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Командование российского контингента в Сирии и правительственные войска примут меры против готовящихся диверсий незаконных вооруженных формирований на юге страны.

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Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, диверсионные группы из боевиков радикальных вооруженных формирований, прошедшие подготовку в зоне Эт-Танф, планируют проведение диверсий в южных регионах Сирии в отношении правительственных войск на основных дорожных направлениях, а также объектах топливно-энергетического комплекса. Командованием российской группировки и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций", - сказал Кулить. 

Теги:
СирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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