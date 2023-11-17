16 ноября, 23:01
Новая техника ВС РФ

Страны ОДКБ проявили интерес к закупкам мишенного комплекса для ПВО "Адъютант"

Гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов отметил, что продолжается расширение линейки и возможностей комплекса "Адъютант"

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проявляют интерес к закупкам универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", предназначенного для тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

"Мы продолжаем расширять линейку и возможности комплекса "Адъютант". Что касается спроса, то спрос есть как у зарубежных партнеров, так и у наших вооруженных сил. Есть интерес к поставкам у стран ОДКБ", - сообщил он.

Комплекс "Адъютант" считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. На одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
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