17 ноября, 00:01,
обновлено 17 ноября, 00:01

"Росэлектроника" работает над оснащением бронетехники системами защиты от беспилотников

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) ведут работы по оснащению бронетехники антидроновыми системами радиоэлектронного подавления беспилотников. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых в ходе проведения Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

Ранее в "Росэлектронике" сообщили, что специалисты НИИ "Вектор" работают над тем, что внедрить в противодроновые системы семейства "Серп" детектор, который позволит автоматически распознавать частоты каналов управления беспилотников и эффективнее подавлять их.

"Кроме того, нами параллельно ведутся работы, связанные с применением систем анти-БПЛА на колесном шасси, в том числе с бронированным исполнением", - добавил Скорых.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Основано в 1908 году. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА, также среди разработок - система обеспечения орнитологической безопасности полетов и комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин".

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

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