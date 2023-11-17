17 ноября, 00:39

БДК "Владимир Андреев" передадут в состав ВМФ в 2024 году

По словам собеседника агентства, в настоящее время корабль находится на стапелях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) модернизированного проекта 11711 "Владимир Андреев", строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по скорректированному техническому проекту, будет спущен на воду и передан в состав Военно-морского флота РФ в следующем году. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Владимир Андреев" на данный момент находится на стапелях, до конца года на объекте предстоит выполнить ряд производственных задач. Корабль будет спущен на воду, приступит к ходовым испытаниям и передан в состав ВМФ до конца 2024 года", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее генеральный директор "Янтаря" Илья Самарин сообщил ТАСС, что заложенные на судозаводе в апреле 2019 года корабли "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", значительно отличаются от БДК базового проекта 11711, поэтому графики строительства пересмотрены с учетом работы по их модернизации.

В составе ВМФ России несут службу два БДК базового проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". По предварительной информации, размерения кораблей, построенных по скорректированному техническому проекту, увеличатся, их водоизмещение возрастет до 7-8 тыс. тонн. Каждый из них способен транспортировать до 13 основных боевых танков или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также батальон морской пехоты.

Водоизмещение БДК базового проекта 11711 - 5 000 тонн, длина корпуса - 120 м, ширина - 16,5 м. Скорость - до 18 узлов. Численность экипажа - 100 человек. Корабль вооружен двумя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630 и одной сдвоенной АК-630М-2. На палубе базируется поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29. 

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