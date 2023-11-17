17 ноября, 01:02,
обновлено 17 ноября, 01:11

Комплекс "Адъютант" намерены улучшить, ориентируясь на поставляемое Украине оружие

Генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов отметил, что устройство считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" для тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) будет модернизирован с учетом характеристик поставляемых Украине западных вооружений. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

"Именно так. Сейчас отрабатываем модернизацию данного комплекса с точки зрения средств воздушного нападения, которые как применяются, так и будут разрабатываться вероятным противником", - сказал он, отвечая на вопрос о совершенствовании мишеней "Адъютанта" в соответствии с характеристиками поставляемых Украине западных вооружений.

Комплекс "Адъютант" считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. На одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1,4 тыс. производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
Россия
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