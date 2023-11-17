Эксперт: делегаты США и Европы проявили наибольший интерес к оружию РФ на Dubai Airshow

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов связал это с тем, что российская армия имеет "огромный опыт постоянного боевого применения как боевой авиации, так и систем и комплексов ПВО-ПРО, бронетехники и различных средств поражения"

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Представители США, Британии и европейских стран чаще других, помимо арабских партнеров, обращались к специалистам "Рособоронэкспорта" в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023. Как предположил в беседе с ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, их желание ознакомиться с российским оружием связано с его постоянным и эффективным боевым применением.

"Для нашей страны, которая производит и реализует продукцию военного назначения при мощнейшем санкционном давлении коллективного Запада, форум в Дубае - одна из ключевых зарубежных площадок для продвижения авиационной и военной техники, прежде всего в страны Ближнего Востока, Азии и Африки", - сказал он.

Михайлов упомянул, что российская экспозиция на выставке привлекает повышенное внимание. Эксперт связал это с тем, что армия РФ имеет "огромный опыт постоянного боевого применения как боевой авиации, так и систем и комплексов ПВО-ПРО, бронетехники и различных средств поражения".

"Отмечу, что чаще всего за разъяснениями к специалистам и переводчикам "Рособоронэкспорта", кроме арабских коллег, обращаются американские, британские, европейские и австралийские гости. Видимо, делегаты из стран коллективного Запада четко понимают, с каким оружием им, возможно, придется иметь дело в ближайшем будущем, и оружие это - российского происхождения", - добавил эксперт.

Он указал на то, что РФ стала одним из немногих участников авиасалона в Дубае, которые развернули открытую экспозицию с реальными образцами авиатехники на пространстве аэродрома, причем это было сделано "несмотря на отчаянные попытки Запада изолировать Россию". По наблюдению Михайлова, самым заметным образцом отечественной экспозиции стал экспортный вариант тяжелого транспортника Ил-76МД-90А, который демонстрируется за рубежом впервые в истории современной России. "Его не обошли вниманием как иностранные делегации, так и руководители военно-промышленной отрасли России", - подчеркнул Михайлов.

"Понятно и повышенное внимание к вертолету Ка-52, - продолжил эксперт. - Наши "Аллигаторы" каждый день воюют в небе зоне СВО. И за их боевыми успехами наблюдает весь оружейный мир". Михайлов также напомнил, что в течение выставки "Аллигатор" несколько раз поднимался в небо над аэродромом Аль-Мактум, где российские летчики демонстрировали гостям форума фигуры высшего пилотажа, а так же характеристики маневренности и устойчивости, доступные машине в том числе за счет соосной схемы расположения винтов.

О выставке

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию демонстрируют свыше 1,4 тыс. производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября.