Оружие, проверенное СВО: итоги участия России в авиасалоне Dubai Airshow 2023

Сегодня, 17 ноября завершает работу международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023. Россия участвует в ней с 1993 года. На этот раз российские оборонные производители показали более 250 образцов продукции в едином павильоне площадью свыше 750 кв. м, на открытой экспозиции и в небе Дубая — в ходе демонстрационных полетов. Многие изделия успешно прошли испытание спецоперацией, что вызывает к ним дополнительный интерес. ТАСС подвел итоги участия России в авиасалоне

От легкого вертолета до тяжелого транспортника

В Эмираты прилетел тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), ставший наиболее крупным российским экспонатом в Дубае. Машина с размахом крыла более 50 м вызвала большой интерес у посетителей. Генеральный директор концерна "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в ходе общения с журналистами заявил, что компания ведет с иностранными партнерами переговоры о поставках до 50 машин данного типа. По его словам, покупкой "транспортника" интересуются представители стран Юго-Восточной Азии, а также соседи России по СНГ. Глава спецэкспортера отметил, что самолет с новыми двигателями, крылом и улучшенными характеристиками оборудован бортовым комплексом обороны "Президент-С". По мнению специалистов, установка такого комплекса — один из наиболее эффективных способов обмануть зенитную ракету, летящую в самолет.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) © Георгий Султанов/ ТАСС

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э в Дубай не прилетел, однако был представлен в виде уменьшенной модели. По словам Михеева, самолет может не только поставляться инозаказчикам, но и выпускаться с ними совместно. Этот вопрос обсуждается со стратегическими партнерами России.

Не был показан и перспективный легкий тактический самолет Checkmate, первые образцы которого уже готовится собирать Ростех. Во время демонстрации его прототипа в 2021 году однодвигательным летательным аппаратом живо интересовались представители ряда стран Ближнего Востока. Консультации продолжились и в Дубае: с потенциальными заказчиками обсуждается облик и технические характеристики истребителя. При этом Ростех допускает возможность сотрудничества в создании его беспилотной и двухместной версий с иностранными партнерами.

Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" в санитарном варианте © Георгий Султанов/ ТАСС

На открытой площадке гостей мероприятия ждали гражданские российские вертолеты — модернизированный пожарный Ка-32А11М, Ми-171А3 для прибрежных перевозок и легкий многоцелевой "Ансат". Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью "Российской газете" отметил, что интерес к такой продукции на Ближнем Востоке традиционно высок, а показанные машины актуальны для региона — они могут использоваться для тушения пожаров, перевозок над морской поверхностью. Так, свыше 180 вертолетов Ка-32A11BC, на базе которого создан представленный в Дубае "летающий огнеборец", эксплуатируются более чем в 20 странах.

В небе Эмиратов

Продукция российского авиапрома не только стояла на статической экспозиции, но и совершала эффектные демонстрационные полеты. Пилотажная группа "Русские витязи" продемонстрировала высокие летные характеристики сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-35С. Шестерка боевых машин показала групповые фигуры высшего пилотажа в плотном строю, выполнила бреющий полет на предельно малой скорости, а также парный, одиночный и встречный пилотаж.

Многофункциональные истребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" © Waleed Zein/ Anadolu via Reuters Connect

Истребители Су-35 показали себя как высокоэффективные авиационные комплексы в реальном бою, в условиях серьезного противодействия средств РЭБ и комплексов ПВО. Мы обсуждаем с рядом партнеров сотрудничество по широкой номенклатуре продуктов, в том числе по Су-35. Мы активно продвигаем эти самолеты на мировом рынке, в странах Ближнего Востока, гибко подстраиваемся под запросы потенциальных заказчиков Александр Михеев Генеральный директор концерна "Рособоронэкспорт"

Показал свои летные возможности и разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" — "звезда" спецоперации. В ходе СВО машина уничтожает бронетехнику, включая западные "подарки" Киеву, и опорные пункты противника в любое время суток. Благодаря соосному расположению винтов — отличительной особенности камовской конструкторской школы — Ка-52 обладает высокой маневренностью и устойчивостью. Во время показательных полетов вертолет продемонстрировал зрителям приемы пилотирования, на которые способен только вертолет такой конструкции: плоский разворот в сторону цели, быстрые перемещения вбок, глубокое скольжение при сильно наклоненном носе.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" © Анастасия Савиных/ ТАСС

"Ка-52 сегодня, действительно, — один из наших ведущих боевых вертолетов, и интерес к нему весьма и весьма высок", — рассказал ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях выставки. "Мы эту технику продвигаем, интерес к ней большой", — добавил он.

Ракеты на любой случай

Помимо боевых самолетов, российские оборонные производители продемонстрировали боеприпасы к ним. Так, был показан полноразмерный макет многофункциональной малозаметной высокоточной крылатой ракеты Х-69. Боеприпас, предназначенный для запуска как с внешней подвески, так и внутренних отсеков самолета-носителя, имеет большой экспортный потенциал, по мнению генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова. Х-69 "достает" стационарные наземные объекты по заданным координатам на дальности до 290 км.

Авиационные ракеты Х-69, РВВ-МД2 и РВВ-БД © Георгий Султанов/ ТАСС

По соседству расположились макеты авиационных управляемых ракет класса "воздух — воздух": РВВ-МД2 малой дальности и РВВ-БД большой дальности. РВВ-БД может поражать воздушные цели на расстоянии до 200 км и оснащена собственным бортовым радаром — активной радиолокационной головкой самонаведения. Благодаря ей ракета способна самостоятельно находить и уничтожать летательные аппараты противника на безопасном расстоянии после предварительного целеуказания.

Модели ЗРК "Викинг" © Георгий Султанов/ ТАСС

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" показал в Дубае несколько средств противовоздушной обороны и контроля воздушной обстановки, представленных в виде уменьшенных моделей. Среди них — зенитные ракетные системы и комплексы средней дальности С-350Е "Витязь", "Викинг", малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ". Их варианты для Вооруженных сил РФ применяются в специальной военной операции, перехватывая любые цели — от летательных аппаратов до крылатых, баллистических ракет и реактивных снарядов. По данным Минобороны РФ, всего за время СВО было уничтожено свыше 500 самолетов, более 250 вертолетов, а также без малого 9 тыс. беспилотников, и существенный вклад в это внесли российские зенитчики.

Последние события показали, что все системы, которые мы здесь представляем, очень эффективно работают в зоне СВО. Наши потенциальные партнеры отслеживают все это и знают, чем мы дышим Вячеслав Дзиркалн заместитель гендиректора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности

По словам Дзиркална, серьезный интерес на Ближнем Востоке вызвали С-350Е, а также "Тор-М2К" на колесном шасси.

В предпоследний день работы выставки российский павильон посетил правитель эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а также делегация военного ведомства ОАЭ, которую возглавлял начальник генштаба вооруженных сил генерал-лейтенант Исса аль-Мазруи. С продукцией концерна высокопоставленных гостей ознакомил Вячеслав Дзиркалн, заместитель гендиректора компании по внешнеэкономической деятельности. Он отметил, что потенциальные заказчики "внимательно следят за тем, что происходит сейчас при проведении специальной военной операции". "Наша техника показывает себя очень хорошо, и это лучшая реклама", — сообщил Дзиркалн.

Беспилотники и средства борьбы с ними

Опыт вооруженных конфликтов последних лет показывает, что роль беспилотных летательных аппаратов (БЛА) всех типов продолжает расти. В сегменте ударных БЛА Россия предлагает комплекс "Орион-Э", масштабная модель которого висела под потолком российского павильона, и барражирующий боеприпас "Куб-Э", присутствовавший в виде полноразмерного макета. Именно ударные БЛА интересуют потенциальных заказчиков больше всего.

При этом Россия в очередной раз не привезла на международную площадку беспилотник-камикадзе "Ланцет", отлично зарекомендовавший себя в зоне спецоперации. Среди причин, по которым продукт не предлагается инозаказчикам, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев назвал высокую потребность в нем со стороны Вооруженных сил РФ.

БЛА "Орлан-30" © Георгий Султанов/ ТАСС

Из комплексов разведки и целеуказания с беспилотным летательным аппаратом отечественные оборонные производители предлагают "Орлан-30", который в зоне спецоперации не только обнаруживает противника, но и подсвечивает его лазерным лучом, наводя высокоточные артиллерийские снаряды. При этом поражение цели — даже движущейся — достигается с первого выстрела. Аппарат взлетной массой до 40 кг, способный провести в небе до восьми часов, демонстрируется на открытой площадке рядом с российской авиационной техникой.

Системы обнаружения и подавления беспилотников © Георгий Султанов/ ТАСС

Россия предлагает не только беспилотники, но и способы борьбы с ними. Одно из средств противодействия вражеским дронам — автоматизированный комплекс из нескольких компонентов. Переносная малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) 1Л122-1Е обнаруживает БЛА, а информация передается на планшет командира подразделения по борьбе с дронами. Бойцы, вооруженные переносными зенитными ракетными комплексами, ручными средствами радиоэлектронного подавления или другим оружием, получают подсказки, где найти цель, как голосом через средства связи, так и в виде картинки на микродисплее защитных очков. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) отмечает, что изделие подтвердило характеристики и высокую эффективность в боевом применении.

Знак качества российского оружия

Портфель заключенных контрактов в рамках военно-технического сотрудничества России с иностранными партнерами превысил $50 млрд. Об этом заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Мы его будем наращивать, потому что запросы сегодня больше, чем имеет возможности промышленность наша произвести", — добавил он, отметив, что приоритет отдается Минобороны РФ и выполнению гособоронзаказа.

В кулуарах Dubai Airshow 2023 глава спецэкспортера уточнил ТАСС, что из общей суммы чуть менее половины — контракты на поставку авиационной техники. Боевые и военно-транспортные самолеты, а также авиадвигатели заказали 14 стран, боевые вертолеты — 18 государств.

Михеев в беседе с ТАСС сообщил, что только в 2023 году со странами Африки подписано контрактных документов на сумму более $4,5 млрд, отметив, что для "Рособоронэкспорта" они являются важными и надежными партнерами. До конца года компания планирует достичь новых договоренностей с африканскими заказчиками.

© Анастасия Савиных/ ТАСС

Глава ФСВТС и генеральный директор "Рособоронэкспорта" рассказали ТАСС на авиасалоне, что отношения с Индией — давним и надежным партнером России по военно-техническому сотрудничеству — продолжают успешно развиваться. Так, первая партия автоматов АК-203, выпущенная на совместном российско-индийском предприятии в индийском штате Уттар-Прадеш, в настоящее время проходит испытания. Также в Индии предполагается выпуск российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Контракт на поставку и организацию лицензионного производства уже подписан. Помимо этого, Россия примет участие в тендере на поставку министерству обороны республики легкого танка и 2,6 тыс. перспективной боевой машины пехоты. Индийской стороне переданы предложения по поставке дополнительных комплектов оборудования для лицензионного производства многофункциональных истребителей Су-30МКИ. На вооружении страны стоят порядка 270 самолетов данного типа, и, по имеющейся информации, республика планирует закупить новую партию компонентов для сборки.

"Для нашей страны, которая производит и реализует продукцию военного назначения при мощнейшем санкционном давлении коллективного Запада на Россию, форум в Дубае — одна из ключевых зарубежных площадок для продвижения российской авиационной и военной техники, прежде всего — в страны Ближнего Востока, Азии и Африки", — поделился в беседе с ТАСС мнением Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, отметив, что за разъяснениями к специалистам и переводчикам "Рособоронэкспорта" чаще всего, кроме арабских коллег, обращаются американские, британские, европейские и австралийские гости.

"Видимо, делегаты из стран коллективного Запада четко понимают, с каким оружием им, возможно, придется иметь дело в ближайшем будущем, и оружие это — российского происхождения", — выразил мнение эксперт.

"Выкинуть Российскую Федерацию ни с каких рынков невозможно. Это все миф. А уж тем более с рынка вооружений", — заявил в ходе выставки глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, отвечая на вопросы журналистов. По его мнению, Россия является как минимум вторым мировым экспортером вооружений и военной техники. "Многие виды техники доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Это действительно знак того качества, который присущ нашей авиационной технике, в том числе вертолетной и истребительной авиации", — добавил он.

Виктор Бодров, Георгий Султанов