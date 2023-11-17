17 ноября, 09:46

Источник: физический пуск реакторов крейсера "Адмирал Нахимов" состоится в конце ноября

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Максим Воркунков/ ТАСС
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
© Максим Воркунков/ ТАСС

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко ранее сообщил, что крейсер впервые выйдет после модернизации на ходовые испытания в мае 2024 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Физический пуск двух реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М в ходе ремонта и модернизации на "Севмаше" планируется на третью декаду ноября. Об этом ТАСС сообщил источник в российской кораблестроительной отрасли.

"Физический пуск двух атомных реакторов "Адмирала Нахимова" может состояться в третьей декаде ноября", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС со ссылкой на другой источник сообщал, что "запланированный на ноябрь физический пуск знаменует начало практических полномасштабных испытаний реакторов в разных режимах, фактически это означает выход на определенный уровень мощности реакторов, чтобы потом можно было сделать вывод о работоспособности всей ядерной энергетической установки".

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023", что крейсер впервые выйдет после модернизации на ходовые испытания в мае 2024 года.

Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным СМИ, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый. 

Теги:
Россия
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