Российский сегмент Международной системы мониторинга по ДВЗЯИ создадут в 2023 году

По данным Минобороны РФ, в Южно-Сахалинске состоялось заседание координационного комитета по реализации соглашения между правительством РФ и подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российский сегмент Международной системы мониторинга (МСМ) в рамках Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) будет создан до конца 2023 года. Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.

Там указали, что в Южно-Сахалинске состоялось заседание координационного комитета по реализации соглашения между правительством РФ и подготовительной комиссией ОДВЗЯИ. На нем обсуждались вопросы создания и функционирования российского сегмента МСМ.

"В ходе заседания руководитель российской делегации, заместитель начальника Службы специального контроля МО РФ полковник Алексей Астахов отметил, что в этом году планируется завершить создание российского сегмента МСМ. Завершение создания российского сегмента МСМ, по словам руководителя российской делегации, является неоспоримым доказательством приверженности России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире", - сообщили там.

В военном ведомстве отметили, что участники координационного комитета посетили сейсмическую станцию МСМ "Южно-Сахалинск", которая является 32-м объектом и последней станцией, построенной в рамках реализации соглашения в отношении российских объектов МСМ.

"При содействии Временного технического секретариата ОДВЗЯИ будет осуществлена сертификация станции МСМ "Южно-Сахалинск", на которой в настоящее время проходит тестирование оборудования. После окончания тестирования и получения всех необходимых сертификатов российская станция станет элементом одного из самых больших в мире сегментов Международной системы мониторинга, созданного на территории России", - добавили в МО РФ.