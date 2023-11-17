17 ноября, 11:13
Военная операция на Украине

В Мариуполе и окрестностях саперы с июля 2022 года уничтожили почти 26 тыс. боеприпасов

В числе обезвреженных артиллерийские и авиационные снаряды различных типа и калибров, инженерные боеприпасы, в том числе кустарного производства, сообщил командир отряда разминирования инженерных войск РФ

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Сводный отряд разминирования инженерных войск РФ с июля 2022 года уничтожил почти 26 тыс. боеприпасов, найденных в Мариуполе и окрестностях. Об этом ТАСС сообщил командир отряда с позывным Кот.

"С июля 2022 года только в Мариуполе и его ближайших окрестностях проверено 7 301 га территорий. Уничтожено 25 568 взрывоопасных предметов", - сказал командир, чье подразделение выполняет задачи на юге ДНР.

По его словам, в числе обезвреженных артиллерийские и авиационные снаряды различных типа и калибров, инженерные боеприпасы, в том числе кустарного производства. Кроме того, отряд обследовал почти 700 зданий и помещений общей площадью более 16 тыс. квадратных метров. Командир уточнил, что только за последние два месяца проверено и очищено от взрывоопасных предметов более 1 500 га сельскохозяйственных территорий, 3,5 тыс. квадратных метров зданий, уничтожено свыше 1 000 боеприпасов. 

Теги:
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