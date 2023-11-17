17 ноября, 11:57

На форум "Армия-2024" пригласят военные делегации и компании из более чем 100 стран

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует пригласить военные делегации и компании из более чем 100 стран на X Международный форум "Армия" в 2024 году. Об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития (ГУИР) Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук.

"На форум "Армия-2024" планируется пригласить официальные военные делегации, предприятия и компании из более чем 100 иностранных государств. Убежден, что участие в работе форума специалистов ваших государств послужит укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами", - сказал он на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса на тему проведения форума "Армия-2024" в Кубинке.

Осадчук отметил, что уже в течение девяти лет "Армия" является площадкой для демонстрации предприятиями промышленности и научными организациями из России и других стран передовых достижений и технологических заделов в оборонной области.

"Представляемые на форуме образцы продукции военного и двойного назначения служат причиной повышенного интереса среди экспертов и вызывают широкий резонанс в мировом научном сообществе. Специалисты наших стран продолжают результативно взаимодействовать по вопросам международного военно-технического сотрудничества", - добавил начальник ГУИР.

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 18 августа 2024 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, широкую номенклатуру образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе образцы, модернизированные по результатам их применения в специальной военной операции на Украине. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация