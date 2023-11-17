На форум "Армия-2024" пригласят военные делегации и компании из более чем 100 стран

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует пригласить военные делегации и компании из более чем 100 стран на X Международный форум "Армия" в 2024 году. Об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития (ГУИР) Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук.

"На форум "Армия-2024" планируется пригласить официальные военные делегации, предприятия и компании из более чем 100 иностранных государств. Убежден, что участие в работе форума специалистов ваших государств послужит укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами", - сказал он на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса на тему проведения форума "Армия-2024" в Кубинке.

Осадчук отметил, что уже в течение девяти лет "Армия" является площадкой для демонстрации предприятиями промышленности и научными организациями из России и других стран передовых достижений и технологических заделов в оборонной области.

"Представляемые на форуме образцы продукции военного и двойного назначения служат причиной повышенного интереса среди экспертов и вызывают широкий резонанс в мировом научном сообществе. Специалисты наших стран продолжают результативно взаимодействовать по вопросам международного военно-технического сотрудничества", - добавил начальник ГУИР.

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 18 августа 2024 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, широкую номенклатуру образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе образцы, модернизированные по результатам их применения в специальной военной операции на Украине.