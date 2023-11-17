17 ноября, 11:55

Новый глава ракетных войск Клименко поздравил подчиненных с профессиональным праздником

Его отмечают 19 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новый начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко поздравил подчиненных и ветеранов с их профессиональным праздником, отмечаемым 19 ноября.

"В преддверии нашего праздника от имени начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Клименко Дмитрия Николаевича хотелось бы поздравить с наступающими профессиональным праздником наших боевых товарищей", - заявил начальник боевой подготовки - заместитель начальника РВиА полковник Юрий Зарицкий в видео Минобороны. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация