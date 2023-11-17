Новый глава ракетных войск Клименко поздравил подчиненных с профессиональным праздником

Его отмечают 19 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новый начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко поздравил подчиненных и ветеранов с их профессиональным праздником, отмечаемым 19 ноября.

"В преддверии нашего праздника от имени начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Клименко Дмитрия Николаевича хотелось бы поздравить с наступающими профессиональным праздником наших боевых товарищей", - заявил начальник боевой подготовки - заместитель начальника РВиА полковник Юрий Зарицкий в видео Минобороны.