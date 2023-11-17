17 ноября, 12:04,
обновлено 17 ноября, 12:12
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении 33 атак ВСУ на донецком направлении

Общие потери противника составили свыше 1 810 военных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшую неделю отразили 33 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении Южной группировкой войск в течение указанного периода отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что общие потери ВСУ за неделю на данном направлении составили более 1 810 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии. 

Теги:
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