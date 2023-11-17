17 ноября, 12:05,
обновлено 17 ноября, 12:11
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении на краснолиманском направлении 23 атак ВСУ за прошедшую неделю

Противник потерял более 1 100 военных и 27 единиц техники

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (России) за прошедшую неделю отразили 23 атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 1 100 военнослужащих и 27 единиц вооружений и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка Нацгвардии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что потери ВСУ за этот период составили "более 1 100 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии". 

Теги:
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