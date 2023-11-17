МО РФ рассказало об уничтожении за неделю четырех РЛС ВСУ

В их числе поставленные из Германии и США, отметилои в ведомстве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшую неделю уничтожили четыре радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три - поставленные из Германии и США.

Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшую неделю уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, в том числе одна поставленная Украине Федеративной Республикой Германия - Cobra и две производства США - AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.

