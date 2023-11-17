Начальник РВиА сообщил об успешном опыте применения САО "Мальва" в СВО

По словам Дмитрия Клименко, новейшее самоходное артиллерийское орудие проходит опытно-боевую эксплуатацию в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) "Мальва" проходит опытно-боевую эксплуатацию в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и успешно показало себя. Об этом заявил начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная Звезда".

"В ходе специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные минометы "Дрок", 120-мм самоходные артиллерийские орудия "Флокс" и 152-мм самоходные артиллерийские орудия "Мальва", подтверждая высокие тактико-технические характеристики", - отметил он.