17 ноября, 13:15,
обновлено 17 ноября, 13:28

Начальник РВиА сообщил об успешном опыте применения САО "Мальва" в СВО

По словам Дмитрия Клименко, новейшее самоходное артиллерийское орудие проходит опытно-боевую эксплуатацию в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) "Мальва" проходит опытно-боевую эксплуатацию в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и успешно показало себя. Об этом заявил начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная Звезда".

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"В ходе специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные минометы "Дрок", 120-мм самоходные артиллерийские орудия "Флокс" и 152-мм самоходные артиллерийские орудия "Мальва", подтверждая высокие тактико-технические характеристики", - отметил он. 

Теги:
УкраинаРоссияНовая техника ВС РФВоенная операция на Украине
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