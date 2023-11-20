Почти ядерное оружие: какое будущее ждет реактивную систему залпового огня "Смерч"

Предок всех российских РСЗО — БМ-13 "Катюша", которая внесла большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. После войны разработки в этой области были продолжены. Началось серийное производство реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", которые до сих пор стоят на вооружении десятков стран мира. Но со временем военные стали предъявлять более высокие требования к мощности и дальности реактивной артиллерии, а потому было начато создание РСЗО третьего поколения, которой стал "Смерч".
Инновации "Смерча"
"Смерч" разработан специалистами предприятий советского ОПК, которые в настоящее время входят в госкорпорацию "Ростех". Работы велись под руководством Александра Ганичева и Геннадия Денежкина.
Главная сложность, с которой столкнулись разработчики, состояла в том, что при увеличении дальности стрельбы на дистанцию более 40 км происходит большое рассеивание неуправляемых снарядов РСЗО. Они смогли решить эту проблему, создав корректируемый реактивный снаряд с системой угловой стабилизации на активном участке траектории полета. Это решение позволило вдвое повысить точность снарядов при минимальном увеличении их стоимости.
"В перспективе на основе "Cмерча" и "Торнадо-С" с учетом опыта СВО могут быть созданы РСЗО нового поколения, в том числе роботизированные, — сказал Оздоев. — А значит, потомки "Смерча" в калибре 300 мм останутся самыми мощными РСЗО российской армии".
Мощнее только ядерный взрыв
Дальность стрельбы "Смерча" в сравнении с "Градом" увеличена с 20 до 70 км, а впоследствии — до 90 км, площадь поражения — с 14,5 до 67 га, что сопоставимо со 100 футбольными полями. Один полный залп боевой машины — около тонны взрывчатого вещества. С помощью нескольких пусковых установок "Смерча" можно уничтожить большое скопление живой силы и техники, укрепрайон, объекты транспортной инфраструктуры и другие цели.
Огромное преимущество реактивных снарядов этой РСЗО — меньшая стоимость в сравнении с высокоточными ракетами или авиационными средствами поражения. Кроме того, в отличие от ствольной артиллерии "Смерч" бьет по площадям, а значит, уйти из-под удара намного трудней, при этом его снаряды — сложная цель для ПВО.
Специально для "Смерча" созданы кассетные, кумулятивно-осколочные, термобарические и многие другие типы снарядов. Это позволяет выбирать их исходя из целей, которые предстоит уничтожить.
"Торнадо": на шаг впереди
В 2017 году на вооружение российской армии была принята система "Торнадо-С". Она получила новые управляемые реактивные снаряды и модернизированную боевую машину (БМ), созданную на базе БМ "Смерча". "Торнадо" отличается от предшественника наличием автоматизированной системы управления огнем, модернизированной аппаратурой подготовки пуска. Все это позволяет принимать и обрабатывать информацию о целях, выполнять автономную топографическую привязку боевой машины и ориентирование на местности. Процесс наведения и пуска снарядов не требует выхода экипажа из кабины и существенно сокращает время подготовки к нанесению удара.
Для этой системы созданы снаряды с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами, которые более чем на порядок превосходят своих предшественников. РСЗО "Торнадо-С" может вести огонь как по статичным, так и по движущимся целям, таким как колонны техники. "Торнадо-С" — полноценный элемент сетецентрической войны, способный вести быстрый информационный обмен с различными группами управления, собирать и анализировать данные для стрельбы. Пакет направляющих боевой машины "Торнадо-С" унифицирован со штатной системой "Смерч".
Также "Торнадо-С" получила корректируемые реактивные снаряды с увеличенной до 120 км дальностью стрельбы. Они оснащены спутниковой навигационной системой, полетное задание для каждого из них программируется отдельно. Это позволяет с помощью одной пусковой установки уничтожать несколько разных целей.
"Торнадо-С" — РСЗО нового поколения. Она может бить как по площадям, так и по отдельным целям высокоточными ракетами. Мы продолжим развитие этих комплексов. Благодаря новым управляемым реактивным снарядам дальность стрельбы комплекса уже увеличена с 90 до 120 км, что приблизило "Торнадо-С" к тактическим комплексам. Такие снаряды могут использоваться для уничтожения объектов там, где применение "Искандеров" является избыточным. Точность попадания "Торнадо-С" — очень высокая, а мощности головной части достаточно, чтобы поразить практически любой, даже серьезно защищенный объект", — сказал Оздоев.