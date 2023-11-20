Почти ядерное оружие: какое будущее ждет реактивную систему залпового огня "Смерч"

19 ноября 1987 года была принята на вооружение реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч". Это оружие — одно из самых мощных после тактического ядерного: один его полный залп наносит поражение целям на площади в десятки футбольных полей. Рассказываем об истории создания уникальной РСЗО, ее новейших модификациях и перспективах модернизации

Предок всех российских РСЗО — БМ-13 "Катюша", которая внесла большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. После войны разработки в этой области были продолжены. Началось серийное производство реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", которые до сих пор стоят на вооружении десятков стран мира. Но со временем военные стали предъявлять более высокие требования к мощности и дальности реактивной артиллерии, а потому было начато создание РСЗО третьего поколения, которой стал "Смерч".

Инновации "Смерча"

"Смерч" разработан специалистами предприятий советского ОПК, которые в настоящее время входят в госкорпорацию "Ростех". Работы велись под руководством Александра Ганичева и Геннадия Денежкина.

Главная сложность, с которой столкнулись разработчики, состояла в том, что при увеличении дальности стрельбы на дистанцию более 40 км происходит большое рассеивание неуправляемых снарядов РСЗО. Они смогли решить эту проблему, создав корректируемый реактивный снаряд с системой угловой стабилизации на активном участке траектории полета. Это решение позволило вдвое повысить точность снарядов при минимальном увеличении их стоимости.

СССР во время Великой Отечественной войны получил горький, но бесценный опыт. Благодаря этому сегодня мы умеем создавать лучшие в мире образцы вооружения, к числу которых относятся "Смерч" и его модификации. По боевому могуществу, надежности и многим другим характеристикам эта система и ее модификации не имеют равных. Их модернизационный потенциал не исчерпан Бекхан Оздоев индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех"

"В перспективе на основе "Cмерча" и "Торнадо-С" с учетом опыта СВО могут быть созданы РСЗО нового поколения, в том числе роботизированные, — сказал Оздоев. — А значит, потомки "Смерча" в калибре 300 мм останутся самыми мощными РСЗО российской армии".

Мощнее только ядерный взрыв

Дальность стрельбы "Смерча" в сравнении с "Градом" увеличена с 20 до 70 км, а впоследствии — до 90 км, площадь поражения — с 14,5 до 67 га, что сопоставимо со 100 футбольными полями. Один полный залп боевой машины — около тонны взрывчатого вещества. С помощью нескольких пусковых установок "Смерча" можно уничтожить большое скопление живой силы и техники, укрепрайон, объекты транспортной инфраструктуры и другие цели.

РСЗО "Смерч" © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Огромное преимущество реактивных снарядов этой РСЗО — меньшая стоимость в сравнении с высокоточными ракетами или авиационными средствами поражения. Кроме того, в отличие от ствольной артиллерии "Смерч" бьет по площадям, а значит, уйти из-под удара намного трудней, при этом его снаряды — сложная цель для ПВО.

Специально для "Смерча" созданы кассетные, кумулятивно-осколочные, термобарические и многие другие типы снарядов. Это позволяет выбирать их исходя из целей, которые предстоит уничтожить.

"Торнадо": на шаг впереди

В 2017 году на вооружение российской армии была принята система "Торнадо-С". Она получила новые управляемые реактивные снаряды и модернизированную боевую машину (БМ), созданную на базе БМ "Смерча". "Торнадо" отличается от предшественника наличием автоматизированной системы управления огнем, модернизированной аппаратурой подготовки пуска. Все это позволяет принимать и обрабатывать информацию о целях, выполнять автономную топографическую привязку боевой машины и ориентирование на местности. Процесс наведения и пуска снарядов не требует выхода экипажа из кабины и существенно сокращает время подготовки к нанесению удара.

РСЗО "Торнадо-С" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Для этой системы созданы снаряды с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами, которые более чем на порядок превосходят своих предшественников. РСЗО "Торнадо-С" может вести огонь как по статичным, так и по движущимся целям, таким как колонны техники. "Торнадо-С" — полноценный элемент сетецентрической войны, способный вести быстрый информационный обмен с различными группами управления, собирать и анализировать данные для стрельбы. Пакет направляющих боевой машины "Торнадо-С" унифицирован со штатной системой "Смерч".

Также "Торнадо-С" получила корректируемые реактивные снаряды с увеличенной до 120 км дальностью стрельбы. Они оснащены спутниковой навигационной системой, полетное задание для каждого из них программируется отдельно. Это позволяет с помощью одной пусковой установки уничтожать несколько разных целей.

"Торнадо-С" — РСЗО нового поколения. Она может бить как по площадям, так и по отдельным целям высокоточными ракетами. Мы продолжим развитие этих комплексов. Благодаря новым управляемым реактивным снарядам дальность стрельбы комплекса уже увеличена с 90 до 120 км, что приблизило "Торнадо-С" к тактическим комплексам. Такие снаряды могут использоваться для уничтожения объектов там, где применение "Искандеров" является избыточным. Точность попадания "Торнадо-С" — очень высокая, а мощности головной части достаточно, чтобы поразить практически любой, даже серьезно защищенный объект", — сказал Оздоев.