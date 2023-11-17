17 ноября, 16:51,
обновлено 17 ноября, 16:58

МО РФ заявило о поражении безэкипажных катеров и катера с десантом ВСУ у Крыма

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Их обнаружили в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила семь безэкипажных катеров и катер с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Крыма, сообщили в Минобороны России.

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"17 ноября в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и быстроходный катер типа Willard с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", - сообщили там. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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