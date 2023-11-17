МО РФ заявило о поражении безэкипажных катеров и катера с десантом ВСУ у Крыма

Их обнаружили в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила семь безэкипажных катеров и катер с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Крыма, сообщили в Минобороны России.

"17 ноября в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и быстроходный катер типа Willard с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", - сообщили там.