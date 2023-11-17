17 ноября, 19:03
Кризис в Сирии

Минобороны РФ сообщило о проведении в Сирии четырех гуманитарных акций

Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии выдали в общей сложности 11,3 тонны продовольствия

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии за прошедшие сутки провели четыре гуманитарных акции, выдано в общей сложности 11,3 тонны продовольствия. Об этом заявил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в населенных пунктах Кафир Абид провинции Алеппо, Эль-Атейба провинции Дамаск, Скальбия и Махарда провинции Хама, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 11,3 тонны", - отметил Кулить в ходе брифинга. 

Теги:
СирияРоссияКризис в Сирии
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