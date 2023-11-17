В Сирии зафиксировали обстрелы позиций правительственных войск со стороны террористов

Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Террористические группировки за минувшие сутки совершили пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск в идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела; в провинции Латакия - три обстрела", - сообщил Кулить.

Он также добавил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции". "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", - отметил Кулить.