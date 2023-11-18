17 ноября, 22:14

АПЛ "Архангельск" могут вывести из эллинга во второй половине ноября

По сведениям источника, решение о точной дате примет Главный штаб ВМФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Корабелы "Севмаша" выведут из эллинга и спустят на воду атомную подводную лодку (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М шифр "Ясень-М" во второй половине ноября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Четвертый корпус проекта 885М - АПЛ "Архангельск" - предполагается к спуску на воду во второй половине ноября. Решение о точной дате примет Главный штаб ВМФ", - отметил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящее время "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. АПЛ "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" проектов 885/885М переданы флоту. Третий корпус проекта 885М - АПЛ "Красноярск" - проходит государственные испытания, в рамках которых она недавно выполнила пуски ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

Ранее начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов в беседе с ТАСС подтвердил, что выход АПЛ "Архангельск" из эллинга состоится по плану в 2023 году. "Выйдет по плану. В этом [году]", - ответил он на соответствующий вопрос. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация