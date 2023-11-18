АПЛ "Архангельск" могут вывести из эллинга во второй половине ноября

По сведениям источника, решение о точной дате примет Главный штаб ВМФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Корабелы "Севмаша" выведут из эллинга и спустят на воду атомную подводную лодку (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М шифр "Ясень-М" во второй половине ноября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Четвертый корпус проекта 885М - АПЛ "Архангельск" - предполагается к спуску на воду во второй половине ноября. Решение о точной дате примет Главный штаб ВМФ", - отметил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящее время "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. АПЛ "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" проектов 885/885М переданы флоту. Третий корпус проекта 885М - АПЛ "Красноярск" - проходит государственные испытания, в рамках которых она недавно выполнила пуски ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

Ранее начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов в беседе с ТАСС подтвердил, что выход АПЛ "Архангельск" из эллинга состоится по плану в 2023 году. "Выйдет по плану. В этом [году]", - ответил он на соответствующий вопрос.