18 ноября, 07:17

Подлодка "Новороссийск" будет служить в Средиземном море

Она войдет в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России по завершении ремонта, сообщил источник

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Подводная лодка "Новороссийск" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) после завершения ремонта будет нести службу в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Подводная лодка "Новороссийск" ЧФ после завершения ремонта на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе будет нести службу в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России", - сказал собеседник агентства.

Носитель крылатых ракет "Калибр-ПЛ" "Новороссийск" - первая из шести лодок проекта 636.3, построенных для ЧФ на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). Лодки этого проекта неоднократно участвовали в нанесении ракетных ударов по целям террористов в Сирии. 

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Россия
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