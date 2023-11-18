18 ноября, 00:02
Новая техника ВС РФ

Источник: стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на опытно-боевое дежурство

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования "Сармат" с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Постановка "Сармата" на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Разрабатывался с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
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