В зоне СВО началось применение новой ударной платформы "Скальпель"

Российские военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения начали применять новый барражирующий боеприпас "Скальпель" в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Восток".

"Мы начали мелкосерийное производство платформы "Скальпель", на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия "Скальпелей" в количестве 15 изделий", - отметил собеседник ТАСС.

Российские военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. "Отзывы от пилотов, в основном, положительные - аппарат хорошо управляется, очень послушный, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться. Также бойцы отмечают простоту изделия в подготовке к полету", - рассказали в КБ "Восток".

Платформа является недорогим аналогом известного российского дрона-камикадзе "Ланцет", разработанного российской компанией ZALA (входит в концерн "Калашников"). "Скальпель" уступает "Ланцету" по ряду характеристик, но в конечном итоге это оправдано, поскольку наше изделие является гораздо более доступным. Стоимость одного аппарата на данный момент составляет 300 тыс. рублей. Естественно, это цена без полезной нагрузки. Отличий нашего изделия от "Ланцета" много - камера, система захвата целей. Кроме того, радиоканал "Ланцета" более устойчив к помехам", - отметили в КБ "Восток".

Специалисты КБ планируют дальнейшее усовершенствование платформы. "В ближайшие месяцы "Скальпель" будет дорабатываться и модернизироваться, эта работа уже началась. До конца января 2024 года аппарат будет оснащен камерой с 10-30-кратным зумом на подвесе, а также системой захвата цели и самонаведения на захваченную цель по видео. Кроме того, предстоит существенная переработка катапульты и оснащение платформы более совершенной наземной станцией. Наконец, будет вестись работа над созданием нового, более устойчивого к помехам канала управления", - заявили в организации.

Ранее сообщалось, что масса полезной нагрузки платформы - 5 кг, взлетный вес 10,5 кг, крейсерская скорость - 120 км/ ч, дальность полета 40 км.