В Херсонской области сообщили об уничтожении скопления солдат ВСУ в Крынках

По данным оперативных служб региона, соединения группировки войск "Днепр" также за сутки уничтожили две лодки противника

ГЕНИЧЕСК, 18 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ), спаренную зенитную установку и скопление украинских военных в районе села Крынки. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, ЗУ-23-2 (спаренная зенитная установка - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Белозерка", - сказал представитель оперативных служб.

Кроме того, в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, на каховском направлении - 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему.