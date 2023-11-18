18 ноября, 07:32
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении скопления солдат ВСУ в Крынках

По данным оперативных служб региона, соединения группировки войск "Днепр" также за сутки уничтожили две лодки противника

ГЕНИЧЕСК, 18 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ), спаренную зенитную установку и скопление украинских военных в районе села Крынки. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, ЗУ-23-2 (спаренная зенитная установка - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Белозерка", - сказал представитель оперативных служб.

Кроме того, в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, на каховском направлении - 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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