Артиллеристы ЦВО уничтожили до взвода солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Один из офицеров подразделения группировки "Центр" сообщил, что недавно расчет гаубицы прямым попаданием уничтожил замаскированную в лесу боевую машину пехоты противника, которую обнаружили разведчики

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 одной из батарей Центрального военного округа поразил несколько блиндажей Вооруженных сил Украины, уничтожив до взвода противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС один из офицеров артиллерийского подразделения группировки "Центр".

"В ходе боевой работы артиллерийский расчет гаубицы Д-30 уничтожил несколько блиндажей опорного пункта и живую силу, находящуюся в ней. По нашим подсчетам, уничтожено до взвода живой силы", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что недавно расчет гаубицы прямым попаданием уничтожил замаскированную в лесу боевую машину пехоты противника, которую обнаружили разведчики.

В последнюю неделю работа российских артиллеристов осложнилась возросшим количеством дронов противника. Интенсивность их полетов увеличилась примерно в пять раз. По словам собеседника агентства, это может быть связано с тем, что российские артиллерийские подразделения эффективно выполняют свои задачи на участке, и противник с помощью дронов-разведчиков пытается обнаружить их позиции, чтобы уничтожить в рамках контрбатарейной борьбы.

В свою очередь, артиллеристы выделили практически на каждое орудие наблюдателей, которые отгоняют дроны с помощью стрелкового оружия. На этом участке местности много сосновых лесов, поэтому дронам приходится снижаться прямо к кронам деревьев, чтобы обнаружить замаскированные позиции. На такой высоте огонь стрелкового оружия, особенно сразу нескольких бойцов, оказывается эффективным для борьбы с дронами. Также работают и штатные средства радиоэлетронной борьбы.

В целом на краснолиманском направлении противник не принимает активных действий и ограничивается обстрелами, преимущественно кассетными боеприпасами и дронами-камикадзе, добавил офицер артиллерийского подразделения группировки "Центр".